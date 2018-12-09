شابان من الأفلاج يقطعان 270 كلم بالدراجات لزيارة مرضى "النقاهة" بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع .. تحت شعار "بدراجتي أتطوع"

قطع شابان من فريق دراجي الأفلاج، أحد كيانات لجنة تنمية الأفلاج بقطع 270 كلم على دراجات هوائية لزيارة مرضى مستشفى النقاهة بالرياض، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتحت شعار بدراجتي أتطوع.

وانطلق رحلة الشابين سالم القاسم ومشعل آل ماجد على متن دراجات هوائية من محافظة الأفلاج فجر أمس الأول ووصلت رحلة الفريق التي كانت تحت "شعار بدراجتي أتطوع" إلى مستشفى النقاهة أمس.

والتقى الرحالان بالمرضى وقدما لهم الهدايا، والتقطا معهم الصور ونقلا مشاعرهما وآرائهما حول العمل التطوعي، فيما ثمّن لهم المرضى ومنسوبو المستشفى هذه المبادرة التي تعزز مبدأ التطوع في المجتمع.

وقال الرحالة سالم القاسم ومشعل آل ماجد بعد انتهاء الرحلة: تهدف المبادرة التي أطلقها فريق دراجي الأفلاج إلى تعزيز قيمة التطوع والعمل به، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وقصد الفريق زيارة مستشفى النقاهة للالتقاء بإخوتنا المرضى المنومين فيه وتقديم لهم الهدايا والسعي إلى إدخال السرور على محياهم وبث روح الفرح في نفوسهم، شاكرين في الوقت نفسه كل من ساهم في تحقيق هذا المبادرة وتنفيذها في اليوم العالمي للتطوع.

من جهته ذكر قائد فريق دراجي الأفلاج عبدالرحمن الخرعان أن الفريق نفذ عدداً من المبادرات التطوعية بالمحافظة وله إسهامات في بث ثقافة الرياضة في المجتمع من خلال التمارين الأسبوعية التي يتم إطلاقها .

وأضاف الخرعان أن هذه المبادرة التي نفذها دراجو الأفلاج بزيارة لمستشفى النقاهة تأتي ضمن المبادرات المدرجة ضمن أعمال الفريق لهذا العام، وهناك بعض المبادرات التطوعية سيطلقها الفريق لتقديم ما يخدم التطوع وينشر ثقافة الرياضة.