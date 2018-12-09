السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يغادر الرياض



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

غادر معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي الرياض اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عدد من المسؤولين .

// انتهى //

20:11ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسغادر معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي الرياض اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عدد من المسؤولين .// انتهى //20:11ت م0299

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