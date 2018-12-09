السعودية اليوم / الطالب صالح بن عبدالقادر الطويرب من جامعة حائل يحقق جائزة المفتاح الذهبي في أستراليا



حائل 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

حقق المعيد في قسم المعلوماتية الصحية بكلية الصحة العامة بجامعة حائل, والمبتعث لجامعة ولونقونق الأسترالية الطالب صالح بن عبدالقادر الطويرب, جائزة عضوية المفتاح الذهبي للشرف العالمي, التي تُمنح للطلاب بناءً على أعلى 15٪‏ إنجاز أكاديمي.

ورُشح الطويرب عن طريق الجامعات, وفقاً لمعايير وإنجازات أكاديمية محددة، في 9 بلدان هي الولايات المتحدة, وأستراليا, وكندا, وسنغافورة, والهند, وماليزيا, ونيوزيلندا, وجنوب أفريقيا، وجزر البهاما".

وتُقدم جمعية المفتاح الذهبي لأعضائها عروضًا بحثيه بأكثر من مليون دولار سنويًا، وذلك من خلال العديد من المنح الدراسية وبرامج الجائزة, كما تربط أعضاءها بالفرص الوظيفية المتاحة لها, وتساعدهم من خلال الشراكات التي تقيمها الجمعية مع الشركات الكبرى وبرامج الدراسات العليا.

يذكر أن الطويرب شارف على إنهاء الماجستير في جامعة ولونقونق الأسترالية في المعلوماتية الصحية, التي تُعد رائدة الجامعات الأسترالية بما يتعلق بالمعلوماتية الصحية, ومركز الترميز الطبي العالمي الأسترالي.

// انتهى //

19:16ت م

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حائل 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسحقق المعيد في قسم المعلوماتية الصحية بكلية الصحة العامة بجامعة حائل, والمبتعث لجامعة ولونقونق الأسترالية الطالب صالح بن عبدالقادر الطويرب, جائزة عضوية المفتاح الذهبي للشرف العالمي, التي تُمنح للطلاب بناءً على أعلى 15٪‏ إنجاز أكاديمي.ورُشح الطويرب عن طريق الجامعات, وفقاً لمعايير وإنجازات أكاديمية محددة، في 9 بلدان هي الولايات المتحدة, وأستراليا, وكندا, وسنغافورة, والهند, وماليزيا, ونيوزيلندا, وجنوب أفريقيا، وجزر البهاما".وتُقدم جمعية المفتاح الذهبي لأعضائها عروضًا بحثيه بأكثر من مليون دولار سنويًا، وذلك من خلال العديد من المنح الدراسية وبرامج الجائزة, كما تربط أعضاءها بالفرص الوظيفية المتاحة لها, وتساعدهم من خلال الشراكات التي تقيمها الجمعية مع الشركات الكبرى وبرامج الدراسات العليا.يذكر أن الطويرب شارف على إنهاء الماجستير في جامعة ولونقونق الأسترالية في المعلوماتية الصحية, التي تُعد رائدة الجامعات الأسترالية بما يتعلق بالمعلوماتية الصحية, ومركز الترميز الطبي العالمي الأسترالي.// انتهى //19:16ت م0292

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