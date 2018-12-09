شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأحساء يحتفل باليوم العالمي للغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء اليوم, باليوم العالمي للغة العربية, على مسرح مدارس الكفاح الأهلية بالمبرز.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء خلود بنت صالح الكليبي, أهمية اللغة العربية في حياة الشعوب، مشيدة بدور الشباب في النهوض باللغة العربية، مستشهدة بمواقف من قصص الشعوب ، مشددة على واجب الأجيال تجاه اللغة العربية تعلمًا وتعليمًا، وإثراء المحتوى العربي والعناية بالترجمة, مقدمة الشكر لكل معلمة تتحدث الفصحى كي تستعيد اللغة العربية مكانتها.

وثمنت جهود مكتب التعليم بالهفوف والمكاتب والإدارات على إنجاح هذه الفعالية التي ازدانت بالوطنية والولاء والاحتفاء بالإنجاز عبر تكريم أبرز ما حققته طالبات الأحساء من تميز وحصاد مراكز متقدمة في المنافسات التي تُعد ثمرة الاعتناء بالشباب المتمثل في طالبات الأحساء ، من بينهم الطالبة أمجاد العقيل من مجمع نورة الجبر, حيث فازت بالمركز الأول في مسابقة السويدان فرع نظم القصائد ، والفائزة بالمركز الثاني في المسابقة الوطنية للغة العربية, وفريق العمل في مسرحية "بائعة الحكمة"، إضافة إلى الطالبة الفائزة بالمهارات الأدبية واللغوية أثير الخضير .