شكرا لقرائتكم #الجبير : #الإمارات تتسلم رئاسة الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الإمارات تسلمت رئاسة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي للدورة الـ40.

وقدم الجبير الشكر لدولة الكويت على رئاستها الدورة السابقة للمجلس مشيدًا بدور المملكة في دعم العمل الخليجي المشترك منذ تأسيسه وحتى قمة الرياض 2018.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اختتموا مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وصدر عن الاجتماع إعلان الرياض 2018 الذي أكد على تعزيز العمل الخليجي المشترك واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة.

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