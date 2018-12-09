شكرا لقرائتكم #إعلان_الرياض 2018: وحدة الصف والهدف في مواجهة الإرهاب وتدخلات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شدد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ39 التي عقدت اليوم في الرياض على ضرورة وحدة الصف والهدف في مواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وأكد البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني على أن القمة أكدت التمسك بـمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة.

كما أكد قادة المجلس حرصهم على وحدة الصف بين أعضاء المجلس. وأشار إعلان الرياض إلى أن رؤية الملك سلمان وضعت الأسس لاستكمال منظومة التكامل الخليجي.

وأفاد إعلان الرياض أن القادة وجهوا بالالتزام الدقيق بالتوقيتات الزمنية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مشددين على الدور المحوري للمجلس في صيانة أمن المنطقة.

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