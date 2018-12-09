شكرا لقرائتكم بث مباشر .. الجلسة الختامية لأعمال #القمة_الخليجية_الـ39 وإعلان الرياض 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم برئاسة الملك سلمان الجلسة الختامية للقمة الـ39 في الرياض.

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