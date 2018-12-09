شكرا لقرائتكم فعاليات ثقافية منوعة في مهرجان حركات الثالث لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، يومي الثلاثاء والأربعاء ٤-٥ ربيع الثاني ، فعاليات المهرجان الثقافي الثالث لذوي الإعاقة “حركات ثقافية 3 ”، والذي يقام هذا العام تحت شعار “إرادة”.

وتشمل فعاليات المهرجان معرضا تشارك فيه العديد من الجهات المعنية بذوي الإعاقة، ومعرضا للفنون، وعروضا مسرحية، وشعبية، وأخرى رياضية، ومسابقة الأفلام القصيرة، وملتقى شعريا، وإنشاديا، ومسابقة فرق الأطفال، إضافة لإتاحة الفرصة للمشاركة الفردية للأطفال والمواهب لتقديم مواهبهم، وإقامة منصات حركات.

كما ستقام ندوة علمية، إضافة لمجلس حركات الذي يستضيف ضيوف المهرجان، وبرنامج سجادة حركات الحمراء.

وأوضح مدير المهرجان خالد الباز أن هذه الفعاليات ستكون معنية بذوي الإعاقة، ومفتوح المجال فيها لحضور جميع أبناء المجتمع لدعم فئة ذوي الإعاقة أو بالأصح فئة ذوي القدرات الفائقة، حيث ستقام الفعاليات في البهو الرئيسي للجامعة في الفترة المسائية، وبمشاركة جهات حكومية متعددة.

ورفع الباز شكره وتقديره باسمه ونيابة عن ذوي القدرات الفائقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض لرعايته لهذا المهرجان، مؤكدا أن هذه الرعاية هي استمرار للدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله لهذه الفئة الغالية.

وعن تنظيم الجامعة لهذا المهرجان ذكر الباز أن هذا يعود للدعم الكبير الذي تقدمه جامعة الملك سعود لذوي القدرات الفائقة، والذين بدورهم يثبتون دائما فاعليتهم في المجتمع بما يتمتعون به من مهارات وقدرات، مقدما شكره وتقديره للمسؤولين في الجامعة وعلى رأسهم مديرها الدكتور بدران العمر، والمسؤولون في عمادة شؤون الطلاب ومركز الاحتياجات الخاصة.

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