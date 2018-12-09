شكرا لقرائتكم الفريق العمرو : قفزات تنموية وحضارية متميزة في عهد الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني عن سعادته بحلول الذكرى الرابعة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – التي نستذكر فيها حدثًا غاليًا علينا جميعًا وهو يوم تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد، هذا القائد الفذ الذي عُرف بحنكته وثقافته وشخصيته الأصيلة المؤثرة عربيًا وعالميًا.

وأضاف الفريق العمرو أن ذكرى البيعة شكّلت استمرارًا لإرث كبير من القيادة الحكيمة، ولحظة فارقة في تاريخ المملكة ورسالتها ودورها على المستويين الإقليمي والعالمي. ونجدد في هذه الذكرى البيعة لولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونجدد بيعتنا وولاءنا لقيادة هذا الوطن لنخطو جميعًا تجاه مستقبل مشرق ومزدهر. وأنَّ سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ أسست لمرحلة إصلاحيةٍ وتنمويةٍ شاملة ومستدامة، تجسدت في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الطموحة، التي اعتمدت المنهجيات والاستراتيجيات الحديثة في الإدارة والاقتصاد والتنمية؛ مما أسهم في المحافظة على متانة وقوة الاقتصاد الوطني؛ للوصول إلى مستقبلٍ واعد بمشيئة الله.

ولفت إلى أنَّ خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ قد أعطى أولويةً كبيرة للمشاريع والبرامج التنموية والخدميّة التي تخدم متابعات الخليج 365 بشكل مباشر، وتنعكس على رفاهيته وقال العمرو إن خادم الحرمين الشريفين وهو يقوم ـ أيده الله – بإرساء المشروعات التنموية فإنه يؤكد أن تحقيق البناء والرخاء للمملكة ولشعبها هو اهتمامه الأول، وأنه سيظل يتابع مشاريع التطوير والتنمية حتى تتحقق كافة الأهداف الوطنية في بناء دولة حديثة متطورة.

واختتم العمرو كلمته قائلاً:”إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تُمثِّلُ أرقى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة الكريمة، وهو ما يجعلنا نفخرُ ونسعدُ بمثل هذه المناسبات، التي تزيد من تكاتفنا مع قيادتنا الحكيمة، وتُحفِّز عطاءنا نحو وطننا الغالي”. داعياً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد الغالية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ويمدهما بالعون والتوفيق والسداد، لما فيه الخير والنماء والازدهار لهذا الوطن المعطاء.

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