شكرا لقرائتكم فيديو.. احترام عيال زايد للملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - العلاقات الخاصة بين الإمارات والمملكة تترجمها تصرفات عفوية قد لا يلتفت إليها البعض لكنها تعكس عمق الاحترام المتبادل والحب بين قيادة وشعبي البلدين.

وأظهر مقطع فيديو مشاعر خاصة أبداها أعضاء وفد الإمارات المشارك في القمة الخليجية التي عقدت اليوم في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويظهر في المقطع قيام أحد أفراد وفد الإمارات بخلع نظارته حينما رأى الملك سلمان يقوم بهذا الأمر.

وقد أشاد المواطنون السعوديون والإماراتيون بهذه التصرفات مؤكدين أنها تعبر عن مشاعر حب حقيقية تجاه الملك سلمان.

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