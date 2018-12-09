الان تتابع عادل الجبير : قادة مجلس التعاون الخليجي حريصون على تعزيز دوره ومكانته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال وزير الخارجية عادل الجبيرإن قادة مجلس التعاون الخليجي حريصون على تعزيز دوره ومكانته.
و أضاف الجبير في مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي أنه تم التأكيد على دعم الشعب السوري ودعم الحل السياسي في اليمن خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين
و أوضح أن القطريين يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس
وأكد على أن أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس.
و بين الجبير أن دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي.
شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير : قادة مجلس التعاون الخليجي حريصون على تعزيز دوره ومكانته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .