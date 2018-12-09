الان تتابع عادل الجبير : قادة مجلس التعاون الخليجي حريصون على تعزيز دوره ومكانته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قال وزير الخارجية عادل الجبيرإن قادة مجلس التعاون الخليجي حريصون على تعزيز دوره ومكانته.

و أضاف الجبير في مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي أنه تم التأكيد على دعم الشعب السوري ودعم الحل السياسي في اليمن خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين

و أوضح أن القطريين يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس

وأكد على أن أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس.

و بين الجبير أن دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي.