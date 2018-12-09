عاجل .. #إعلان_الرياض: #الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية #القمه_الخليجيه_ال39

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جدة - عمرو شويل مفوض الاتحاد الأوروبي يهاجم “هواوي”: علينا أن نقلق هاتف بدون إطار قادم من سامسونج بالفيديو: أول تطبيق لمواجهة التحرش الجنسي في النقل العام عطل بـ”فيسبوك” يمنع الدخول أو تغيير كلمة المرور

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