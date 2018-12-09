الان تتابع منع الإعلامي علي العلياني من الظهور التلفزيوني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 صدر قرار بمنع الإعلامي على العلياني مقدم برنامج معالي المواطن في قناة إم بي سي. يذكر أن البرنامج يتم إذاعته على قناة إم بي سي كل يوم. ومن المنتظر أن يقدم الإعلامي سامي جميل حلقة الليلة من البرنامج .

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