شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي لـ«الخليج 365»: دور تاريخي للسعودية في الحفاظ على مجلس التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك: هاتفياً القاهرة)

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي لـ«الخليج 365» إن السعودية تقوم بدور تاريخي للحفاظ علي مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات العمل العربي المشترك، مشيراً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور التاريخي السعودي في الإقليم وباعتبارها مركز العالم العربي والإسلامي.

ولفت فهمي، إلى أن ذلك يترجم توجهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الأمر الذي يضع كثيراً من الأمور في نصابها الطبيعي ويحجم من الخلافات العربية العربية ويدفع بتوافقات عربية عربية لمواجهة الأزمات والصراعات العربية.