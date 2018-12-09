شكرا لقرائتكم خبر عن سمير راغب لـ«الخليج 365»: السعودية محور التجمع الخليجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك: هاتفياً القاهرة)

أكد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية سمير راغب لـ«الخليج 365» أنه منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي و السعودية تمثل محور التجمع وعنصر القوة الدينية و الاقتصادية والسياسية والعسكرية و الديموغرافية.

ولفت راغب، إلى أن المملكة العربية السعودية تحافظ على بقاء مجلس التعاون الخليجي حرصاً على أمن الأشقاء، كالتزام أخلاقي وتاريخي، ولتحقيق التوازن المطلوب في مرحلة تعتمد على الحفاظ على التعاون و التنسيق، و إيماناً بأن مجلس التعاون الخليجي يعتبر تجربة فريدة و غير مسبوقة في تاريخ العرب الحديث و المعاصر.

ونوه رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن هذا التجمع الخليجي مستهدف من قوة إقليمية ودولية، لأن انهياره ربما يكون بداية لتصدع في الكيان العربي بالكامل، لصالح قوة معادية إقليمية و دولية.

وتابع: "أن دور المملكة الإقليمي يمتد من المحيط للخليج، فبينما تواجه الطموحات الإيرانية في الخليج تدعم الحرب على الإرهاب في الساحل و الصحراء في أفريقيا، كما تحارب وكالات الحروب في جنوب الجزيرة العربية في اليمن و شمال الجزيرة في العراق و الشام".