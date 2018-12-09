شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الأحد)، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الأحد)، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقبيل مأدبة الغداء التقطت الصور التذكارية.



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