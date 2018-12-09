شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج «كتلة شعر» من معدة مريضة بمستشفى خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تمكن فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام مكون من استشاريي وكوادر قسم الجراحة وقسم التخدير وقسم العمليات من استخراج «كتلة شعر» من معدة مريضة في العقد الثاني من العمر. وفي التفاصيل حضرت المريضة إلى عيادة الجراحة العامة وهي تشتكي من آلام في أعلى البطن مع غثيان وقيء متكرر وانتفاخ في أعلى البطن.

وبعد الكشف السريري وعمل الفحوصات اللازمة لها تبين وجود كتلة غريبة في معدتها، وبعد مراجعة سجلها الجراحي تبين أنها قد خضعت لعملية سابقة قبل 8 سنوات.

وقام الفريق الطبي بالتحضير لإجراء عملية جراحية للمريضة تكللت بالنجاح، وتم استخراج كتلة الشعر، وغادرت المريضة المستشفى بعد أيام من العملية وحالتها عند المغادرة مستقرة.