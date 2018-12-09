السعودية اليوم / إدارة الحشود النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي تقيم مجلسًا للموظفات لتطوير الأداء



المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

أقامت إدارة الحشود النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم, مجلسًا للموظفات, يهدف إلى تطوير أداء الموظفات, والرفع من مستوى الإنتاجية, وإيجاد بيئة عمل مثالية وإيجابية ومحفزة تساعد الموظفة على الاستمتاع بالعمل, ووضع توازن ما بين العمل والحياة الخاصة.

وأوضحت مدير إدارة الحشود النسائية بالمسجد النبوي فوزية بنت عاقل السهلي أن الهدف من هذه المجالس هو غرس قيم السعادة المؤسسية بين الموظفات في وكالة المسجد النبوي, مؤكدة أن المجلس سيقام كل ربع سنوية.

// انتهى //

19:00ت م

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المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأقامت إدارة الحشود النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم, مجلسًا للموظفات, يهدف إلى تطوير أداء الموظفات, والرفع من مستوى الإنتاجية, وإيجاد بيئة عمل مثالية وإيجابية ومحفزة تساعد الموظفة على الاستمتاع بالعمل, ووضع توازن ما بين العمل والحياة الخاصة.وأوضحت مدير إدارة الحشود النسائية بالمسجد النبوي فوزية بنت عاقل السهلي أن الهدف من هذه المجالس هو غرس قيم السعادة المؤسسية بين الموظفات في وكالة المسجد النبوي, مؤكدة أن المجلس سيقام كل ربع سنوية.// انتهى //19:00ت م0291

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