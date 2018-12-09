السعودية اليوم / جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في ورشة دعم ودمج اللاجئين والمهاجرين في بروكسل



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

تواصل جمعية الكشافة العربية

وقدم الوفد السعودي خلال الورشة عروضاً لبعض المبادرات الانسانية التي نفذها من خلال المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، وشارك بورقة عمل حول شعار الورشة، كما شارك في الأنشطة المصاحبة للورشة ومنها اليوم العالمي الثقافي للأقاليم المشاركة.

وكانت الورشة قد بدأت يوم الجمعة الماضية ويمثل الإقليم العربي فيها بالإضافة إلى جمعية الكشافة العربية السعودية، الجمعيات العربية من دول السودان والأردن وتونس وسلطنة عمان ولبنان ومصر .

// انتهى //

18:44ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية , مُشاركتها في ورشة العمل المتخصصة لدعم ودمج اللاجئين والمهاجرين المنعقدة حالياً في بروكسل تحت شعار " يداً بيد .. معاً أقوى "، التي تقام بالتعاون بين الأقاليم الكشفية الأوربي والعربي والأفريقي والأنترامريكان، وعددٍ من شركاء النجاح.وقدم الوفد السعودي خلال الورشة عروضاً لبعض المبادرات الانسانية التي نفذها من خلال المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، وشارك بورقة عمل حول شعار الورشة، كما شارك في الأنشطة المصاحبة للورشة ومنها اليوم العالمي الثقافي للأقاليم المشاركة.وكانت الورشة قد بدأت يوم الجمعة الماضية ويمثل الإقليم العربي فيها بالإضافة إلى جمعية الكشافة العربية السعودية، الجمعيات العربية من دول السودان والأردن وتونس وسلطنة عمان ولبنان ومصر .// انتهى //18:44ت م0287

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