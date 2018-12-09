السعودية اليوم / القبض على 10 أشخاص أجانب بصدد اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة



تونس 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واس

ضبطت دوريّات تابعة للحرس الوطني التونسي ببن قردان الحدودية جنوب شرق تونس 10 أشخاص أفارقة بصدد اجتياز الحدود اللّيبية التّونسيّة خلسة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن النّيابة العموميّة امرت بفتح قضية عدلية في شأنهم بعنوان دخول التّراب التونسي بطريقة غير قانونيّة وإحالتهم على الهلال الأحمر التّونسي لإيوائهم قبل اتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

// انتهى //

18:26ت م

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تونس 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسضبطت دوريّات تابعة للحرس الوطني التونسي ببن قردان الحدودية جنوب شرق تونس 10 أشخاص أفارقة بصدد اجتياز الحدود اللّيبية التّونسيّة خلسة.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن النّيابة العموميّة امرت بفتح قضية عدلية في شأنهم بعنوان دخول التّراب التونسي بطريقة غير قانونيّة وإحالتهم على الهلال الأحمر التّونسي لإيوائهم قبل اتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.// انتهى //18:26ت م0280

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