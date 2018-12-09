

الجزائر 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واس

أحبط حراس السواحل الجزائري بكل من وهران والغزوات شمال غربي البلاد محاولات هجرة غير شرعية انطلق فيها 48 شخصًا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من سكيكدة وتلمسان.

// انتهى //

18:22ت م

0278



الجزائر 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسأحبط حراس السواحل الجزائري بكل من وهران والغزوات شمال غربي البلاد محاولات هجرة غير شرعية انطلق فيها 48 شخصًا على متن قوارب تقليدية الصنع.كما تم وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من سكيكدة وتلمسان.// انتهى //18:22ت م0278

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحل وهران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .