ذكرى البيعة / الأمير بندر بن فيصل : خادم الحرمين الشريفين لم يتوقف على خدمة أبناء الوطن



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.

وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة : " تختلط مشاعر الفرح والسعادة والفخر في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم التي يتجدد معها عصر التقدم للوطن والشواهد والانجازات والتطور.

وأضاف الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بعمله وإخلاصه لم يتوقف على خدمة أبنائه المواطنين فقط, بل تجاوز ذلك ليكون قائداً للأمة العربية والإسلامية وزعيماً عالمياً مؤثراً بحكمته ودرايته ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بكل ما يهم الوطن والمواطن, وما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاحات وما وصلت إليه من خلال تحقيق الرؤية المميزة (2030), التي بدأت ملامح نجاحها تظهر من خلال رصد الإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة.

وفي ختام تصريحه, سأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, وأن يديم عليهما لباس الصحة والعافية, ويسددهما لما فيه خير البلاد والعباد إنه سميع مجيب.

‏// انتهى //

18:02ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة : " تختلط مشاعر الفرح والسعادة والفخر في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم التي يتجدد معها عصر التقدم للوطن والشواهد والانجازات والتطور.وأضاف الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بعمله وإخلاصه لم يتوقف على خدمة أبنائه المواطنين فقط, بل تجاوز ذلك ليكون قائداً للأمة العربية والإسلامية وزعيماً عالمياً مؤثراً بحكمته ودرايته ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بكل ما يهم الوطن والمواطن, وما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاحات وما وصلت إليه من خلال تحقيق الرؤية المميزة (2030), التي بدأت ملامح نجاحها تظهر من خلال رصد الإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة.وفي ختام تصريحه, سأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, وأن يديم عليهما لباس الصحة والعافية, ويسددهما لما فيه خير البلاد والعباد إنه سميع مجيب.‏// انتهى //18:02ت م0264

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