شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:34 مساءً, 9 ديسمبر 2018 م المناطق - واس أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقبيل مأدبة الغداء التقطت الصور التذكارية.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .