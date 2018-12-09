السعودية | الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:41 مساءً, 9 ديسمبر 2018 م

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ غداً الاثنين الموافق 3 / 4 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.