شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: المملكة سبّاقة إلى سَن أنظمة تحقق العدالة وتكافح الفساد والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, اختتمت اليوم بمحافظة جدة ، أعمال منتدى نزاهة السابع ، تحت شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد "متحدون على مكافحة الفساد" ، الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ، بعنوان (مخاطر الفساد وسبل التعامل معها) ، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م, .

وكان في استقبال سمو الأمير خالد الفيصل ، بمقر الحفل بفندق هيلتون جدة ، معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن ، ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وشاهد الحضور الفيلم المعد بهذه المناسبة ، ثم ألقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، على الدعم الذي يوليه لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، للقيام بمسؤولياتها بما يحقق توجهاته وتطلعاته - رعاه الله - ، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، على تشريفه ورعايته لهذا المنتدى ، مرحبًا بالحضور والضيوف المشاركين في المنتدى.

وأوضح أن المنتدى الذي تشارك فيه المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجتمع الدولي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام , اختار المجتمع الدولي شعار "متحدون لمكافحة الفساد"، الذي يدل على أن تعاونَ المجتمعِ الدوليِّ هو السبيل لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - , سبّاقة إلى سَن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة , وتكافح الفساد , وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه , حيث يتضح ذلك جلياً في النظام الأساسي للحكم المنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة , وتأسيس الأجهزة العدلية والرقابية وجهات مكافحة الفساد.

وأكد أن المملكة تشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ، مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد ، التي رسم ملامحها - رعاه الله - في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم ، حيث وجه - حفظه الله - بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية كافة بما يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها والقيام بما يتطلع إليه هذا الوطن من جعله نموذجاً يحتذى به في المجالات كافة ، الأمر الذي يحمل في طياته رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي, وأن المملكة لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه ، مبينًا أن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأبان أن إقامة هذ المنتدى يصادف الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، حيث أصدرت الدولة قراراً يقضي بوجوب مراعاة ما تضمنته الاتفاقيات الدولية من التزامات على المملكة ، عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ، مؤكدًا أن الدولة حريصة على أن تكون من أوائل الدول التي أنهت استعراض أنظمتها للتحقق من توافقها مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولفت الانتباه إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام ، تأتي تنفيذاً لتوجيه القيادة - حفظهم الله - ، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، بما يعكس الإرادة السياسية للمضي قدماً في مكافحة الفساد بأشكاله كافة, مستشهدًا منها موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وأيضاً توفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري, والموافقة على نظام الإجراءات الجزائية المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير و تعديل نظام مكافحة الرشوة.