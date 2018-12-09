شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. أمير الكويت : وقف الحملات الإعلامية يعزز فرص احتواء الخلافات في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعا أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة في الخليج العربي وذلك لتسهيل عملية حل الخلافات.

جاء ذلك في كلمة أمير الكويت خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في المملكة اليوم برئاسة الملك سلمان.

وقال سمو أمير دولة الكويت:” إننا على ثقة أيھا الإخوة أنكم تشاركونني الرأي بأھمية الاستجابة لھذه الدعوة بوقف الحملات الإعلامية التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا لتھيئة الأجواء التي ستقود حتما إلى تعزيز الفرص بقدرتنا على احتواء أبعاد مما نعاني اليوم من خلاف .

وأكد سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تھديدا مباشرا لنا جميعا ونأمل كل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة الآن في السويد التي استجابت الكويت بتقديم الدعم اللوجستي لھا وصولا إلى الحل السياسي المنشود القائم على المبادرة الخليجية وآلياتھا التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 , مشيداً في ھذا الصدد بالأصدقاء في السويد على رعايتھم لھذه المشاورات وسعيھم لتوفير الظروف المناسبة لإنجاحھا .

كما أشاد سموه بالجھود الكبيرة التي يبذلھا التحالف الدولي لدعم تلك المشاورات وإنجاحھا إضافة إلى المساعدات الإنسانية الضخمة التي يقدمھا التحالف للتخفيف من آثار الظروف الإنسانية القاسية التي يكابدھا أشقاؤنا في اليمن.

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