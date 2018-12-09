شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. الملك سلمان : الإرهاب وإيران يهددان أمننا الخليجي والعربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التأكيد على أن الإرهاب والتدخل الإيراني يهددان الأمن الخليجي والعربي مؤكدًا في الوقت ذاته أن كيان مجلس التعاون الخليجي مصون.

وأشار الملك سلمان في كلمته اليوم في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ39 إلى أن النظام الإيراني يواصل سياساته العدائية من خلال التدخل في شؤون دول الجوار ومساندة الكيانات الإرهابية.

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