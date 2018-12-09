الان تتابع خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقبيل مأدبة الغداء التقطت الصور التذكارية.

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