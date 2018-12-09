الان تتابع الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس أعلن الديوان الملكي، اليوم الأحد، وفاة صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود. وقال: سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ غدا الإثنين الموافق 3 / 4 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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