شكرا لقرائتكم خبر عبدالله بن بندر يستقبل أمير الفوج الثالث بوزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، بمقر الإمارة في جدة، أمير الفوج الثالث بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي سعود العجالين، يرافقه وكيل الفوج مترك العجالين.

وقدم الأمير عبدالله بن بندر شكره وتقديره لمنسوبي الفوج الثالث كافة على ما يقومون به من أعمال.

من جانبه، أعرب أمير الفوج الثالث والوكيل، عن شكرهما للأمير عبدالله بن بندر على كلماته، مؤكدين حرص الجميع على تحقيق آمال وتطلعات قيادة هذه البلاد.