رصد القمران "سعودي سات 5" فوق سماء المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن رصد القمرين الصناعيين السعوديين "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب" مع أول مرور لهما فوق سماء المملكة داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، اللذين تم إطلاقهما على متن الصاروخ الصيني Long March 2D، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت المدينة في بيان اليوم، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيرا إلى أن المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 أ" كان في الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 ب" في الساعة 10:26 من صباح اليوم نفسه، وتم الاتصال بهما بنجاح.

وأكدت المدينة في بيانها أنه ومن خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخططة لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب.