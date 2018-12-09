شكرا لقرائتكم خبر رئيس الهلال الأحمر: عهد خادم الحرمين مرحلة استثنائية فارقة ونهضة شاملة على جميع الأصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم أسمى التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، وما شهدته المملكة من نهضة حضارية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال القاسم "إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، هذا القائد الذي عرف بحكمته وحزمه وشخصيته المؤثرة، نستذكر فيها حدثا غاليا علينا جميعا، ونستلهم الكثير من المعاني الوطنية السامية والانتماء الصادق لهذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة، ونجدد العهد والولاء والتكاتف مع القيادة لنخطو جميعا تجاه مستقبل مشرق كل يوم".

وأضاف "لا يسعنا في هذه المناسبة العزيزة إلا أن نستحضر الإنجازات التي تحققت تحت لواء قيادتنا الحكيمة، وما تمر به المملكة من مرحلة استثنائية فارقة ونهضة شاملة على جميع الأصعدة، متمثلة في سياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتنمية والتطوير ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة ومواكبة التحديات الاقتصادية والإقليمية وصولا إلى الأهداف الرئيسية للمشروع الوطني الرائد المتمثل في رؤية 2030".

وأكد الدكتور القاسم أن ما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين من مشروعات تنموية كبرى ونهضة شاملة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتنموية سيعزز من دور المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرتها الفائقة على قيادة العالم الإسلامي والعربي ودورها المحوري بالمنطقة في مواجهة التحديات الراهنة وحضورها الفاعل في جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع "نفخر في هيئة الهلال الأحمر السعودي بما حققناه خلال العام الماضي من إنجازات ومبادرات وطنية للنهوض بالعمل الإسعافي في جميع مناطق المملكة وفقا لأعلى المعايير الدولية، وما كان ذلك ليتحقق إلا بتوفيق الله وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وبجهود وإصرار أبناء هذه الوطن المخلصين، مجددين العزم على مواصلة مسيرة النماء والتطوير".

وأشار إلى أن الخدمات الطبية الطارئة التي تقدمها الهيئة شهدت تطورا ملحوظا، حيث بلغ عدد المراكز الإسعافية في كل مناطق المملكة أكثر من 400 مركز إسعاف، كما وسعت الهيئة نطاق خدماتها الإسعافية من خلال تواجدها في كل المناسبات الرسمية والأنشطة المتنوعة من خلال فرقها الإسعافية التطوعية، حيث بلغ عدد المتطوعين الذين يعملون تحت مظلة الهلال الأحمر نحو 10 آلاف متطوع ومتطوعة.