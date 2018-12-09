السعودية | العثور على مفقودي حفر الباطن متوفين بمستنقع مائي

شكرا لقرائتكم العثور على مفقودي حفر الباطن متوفين بمستنقع مائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثرت الجهات الأمنية بحفر الباطن في السعودية، ظهر اليوم الأحد، على المفقودين (شاب وثلاثة أطفال) متوفين داخل سيارتهم في مستنقع مائي متجمع بسبب الأمطار بوادي الباطن شمال المحافظة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائهم.

ونقلت مصادر، أن غواصي الدفاع المدني تمكنوا من تحديد مكان السيارة بعد العثور على بطاقة تعود لأحدهم أمس بالقرب من المستودع، وقام الدفاع المدني باستخراج السيارة، ويقوم فريق البحث الجنائي بفتح عملية تحقيق لمعرفة ملابسات الجثث ومن ثم تسليمها لذويهم لدفنها.