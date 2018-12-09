- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع مدير جامعة جازان: عهد الملك سلمان شهد نقلة أساسها تنمية المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رفع مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب السعودي، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، سائلاً الله أن يبارك لخادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، جهودهما الجليلة في خدمة وطننا، وتحقيق المنجزات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وأضاف أن المملكة شهدت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، نقلة أساسها العمل على تنمية الإنسان السعودي، باستثمار قدرات أبنائه من الشباب والشابات، بمنحهم الفرصة للمشاركة بفاعلية في مسيرة العمل الوطني عبر إطلاق الرؤية السعودية 2030، وبرامج التحول الوطني التي أسهمت وستسهم في إيجاد نقلة نوعية في التنمية السعودية الحديثة.
وأشار إلى التنوع في النجاحات المتحققة التي تمثلت في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنوّع مداخيله، والعناية بالحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، وتفعيل دور المواطن ومنح المرأة السعودية دوراً مهماً في المشاركة في مسيرة العمل والبناء، إلى جانب محاربة الفكر المتطرف، ونشر الإسلام الوسطي، ومواجهة التحدّيات الإقليميّة والتحوّلات العالمية.
وبيّن أن الشعب السعودي برهن في العديد من المناسبات على متانة اللحمة الوطنية بالاصطفاف صفاً واحداً ضد المسيئين للوطن وأعدائه.
ونوه مدير الجامعة، بما يحظى به جنود ورجال الأمن من دعم واحتفاء كبير بتضحياتهم وبطولاتهم من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
واختتم تصريحه، داعيًا الله، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار.
مدير جامعة جازان: عهد الملك سلمان شهد نقلة أساسها تنمية المواطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
رفع مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب السعودي، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، سائلاً الله أن يبارك لخادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، جهودهما الجليلة في خدمة وطننا، وتحقيق المنجزات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وأضاف أن المملكة شهدت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، نقلة أساسها العمل على تنمية الإنسان السعودي، باستثمار قدرات أبنائه من الشباب والشابات، بمنحهم الفرصة للمشاركة بفاعلية في مسيرة العمل الوطني عبر إطلاق الرؤية السعودية 2030، وبرامج التحول الوطني التي أسهمت وستسهم في إيجاد نقلة نوعية في التنمية السعودية الحديثة.
وأشار إلى التنوع في النجاحات المتحققة التي تمثلت في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنوّع مداخيله، والعناية بالحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، وتفعيل دور المواطن ومنح المرأة السعودية دوراً مهماً في المشاركة في مسيرة العمل والبناء، إلى جانب محاربة الفكر المتطرف، ونشر الإسلام الوسطي، ومواجهة التحدّيات الإقليميّة والتحوّلات العالمية.
وبيّن أن الشعب السعودي برهن في العديد من المناسبات على متانة اللحمة الوطنية بالاصطفاف صفاً واحداً ضد المسيئين للوطن وأعدائه.
ونوه مدير الجامعة، بما يحظى به جنود ورجال الأمن من دعم واحتفاء كبير بتضحياتهم وبطولاتهم من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
واختتم تصريحه، داعيًا الله، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
06:08 PM
في الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
رفع مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب السعودي، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، سائلاً الله أن يبارك لخادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، جهودهما الجليلة في خدمة وطننا، وتحقيق المنجزات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وأضاف أن المملكة شهدت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، نقلة أساسها العمل على تنمية الإنسان السعودي، باستثمار قدرات أبنائه من الشباب والشابات، بمنحهم الفرصة للمشاركة بفاعلية في مسيرة العمل الوطني عبر إطلاق الرؤية السعودية 2030، وبرامج التحول الوطني التي أسهمت وستسهم في إيجاد نقلة نوعية في التنمية السعودية الحديثة.
وأشار إلى التنوع في النجاحات المتحققة التي تمثلت في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنوّع مداخيله، والعناية بالحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، وتفعيل دور المواطن ومنح المرأة السعودية دوراً مهماً في المشاركة في مسيرة العمل والبناء، إلى جانب محاربة الفكر المتطرف، ونشر الإسلام الوسطي، ومواجهة التحدّيات الإقليميّة والتحوّلات العالمية.
وبيّن أن الشعب السعودي برهن في العديد من المناسبات على متانة اللحمة الوطنية بالاصطفاف صفاً واحداً ضد المسيئين للوطن وأعدائه.
ونوه مدير الجامعة، بما يحظى به جنود ورجال الأمن من دعم واحتفاء كبير بتضحياتهم وبطولاتهم من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
واختتم تصريحه، داعيًا الله، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مدير جامعة جازان: عهد الملك سلمان شهد نقلة أساسها تنمية المواطن ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة جازان: عهد الملك سلمان شهد نقلة أساسها تنمية المواطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .