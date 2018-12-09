مدير جامعة جازان: عهد الملك سلمان شهد نقلة أساسها تنمية المواطن

محمد بن مسعود - الدمام - في الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

رفع مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب السعودي، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، سائلاً الله أن يبارك لخادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، جهودهما الجليلة في خدمة وطننا، وتحقيق المنجزات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

وأضاف أن المملكة شهدت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، نقلة أساسها العمل على تنمية الإنسان السعودي، باستثمار قدرات أبنائه من الشباب والشابات، بمنحهم الفرصة للمشاركة بفاعلية في مسيرة العمل الوطني عبر إطلاق الرؤية السعودية 2030، وبرامج التحول الوطني التي أسهمت وستسهم في إيجاد نقلة نوعية في التنمية السعودية الحديثة.

وأشار إلى التنوع في النجاحات المتحققة التي تمثلت في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنوّع مداخيله، والعناية بالحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، وتفعيل دور المواطن ومنح المرأة السعودية دوراً مهماً في المشاركة في مسيرة العمل والبناء، إلى جانب محاربة الفكر المتطرف، ونشر الإسلام الوسطي، ومواجهة التحدّيات الإقليميّة والتحوّلات العالمية.

وبيّن أن الشعب السعودي برهن في العديد من المناسبات على متانة اللحمة الوطنية بالاصطفاف صفاً واحداً ضد المسيئين للوطن وأعدائه.

ونوه مدير الجامعة، بما يحظى به جنود ورجال الأمن من دعم واحتفاء كبير بتضحياتهم وبطولاتهم من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

واختتم تصريحه، داعيًا الله، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار.