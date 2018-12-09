"السبتي" يهنئ القيادة بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين

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هنأ محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين.
وقال إن أبناء الوطن وبناته صغارًا وكبارًا ينتهزون هذه المناسبة الغالية لتجديد البيعة والعهد لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله- على المحبة والولاء، والسمع والطاعة، ومواصلة مسيرة البناء، والمشاركة الفاعلة في التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي تنعم بها بلادنا بفضل الله وتوفيقه.
وأضاف أن وطننا يشهد بحمد الله منجزات عديدة في كثير من المجالات والأصعدة، وهي تدعو للتفاؤل والاحتفاء والفخر.
وقال إن ذكرى البيعة تجعلنا نتوقف طويلا أمام المنجزات ذات الأثر الكبير والعمق الممتد؛ حيث اللحمة والمحبة والتماسك بين القيادة والشعب، والأمن الوارف والمكانة الدولية والاستقرار السياسي.
وأوضح أن هذا العهد الميمون، تواصل فيه نهج البناء والتطوير التنموي والاقتصادي الذي شهدته المملكة منذ تأسيسها، كما تجدد فيه بتوفيق الله، الحراك التطويري لمؤسسات الوطن ومسارات التنمية وتطوير الاقتصاد وذلك بالاعتماد ـ بعد الله ـ على القوة البشرية لأبناء الوطن وبناته، واستثمار الموارد الوطنية كافة، والعمل وفق مسارات وبرامج واضحة ومشرقة وطموحة لتحقيق رؤية 2030 التي تقود المملكة إلى مرحلة عصرية جديدة تحاكي المستقبل المقبل.
وختم تصريحه، سائلاً المولى ـ تبارك وتعالى ـ أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، بنصره وتوفيقه، وأن يديم على المملكة أمنها وازدهارها إنه سميع الدعاء.
"السبتي" يهنئ القيادة بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
هنأ محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين.
وقال إن أبناء الوطن وبناته صغارًا وكبارًا ينتهزون هذه المناسبة الغالية لتجديد البيعة والعهد لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله- على المحبة والولاء، والسمع والطاعة، ومواصلة مسيرة البناء، والمشاركة الفاعلة في التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي تنعم بها بلادنا بفضل الله وتوفيقه.
وأضاف أن وطننا يشهد بحمد الله منجزات عديدة في كثير من المجالات والأصعدة، وهي تدعو للتفاؤل والاحتفاء والفخر.
وقال إن ذكرى البيعة تجعلنا نتوقف طويلا أمام المنجزات ذات الأثر الكبير والعمق الممتد؛ حيث اللحمة والمحبة والتماسك بين القيادة والشعب، والأمن الوارف والمكانة الدولية والاستقرار السياسي.
وأوضح أن هذا العهد الميمون، تواصل فيه نهج البناء والتطوير التنموي والاقتصادي الذي شهدته المملكة منذ تأسيسها، كما تجدد فيه بتوفيق الله، الحراك التطويري لمؤسسات الوطن ومسارات التنمية وتطوير الاقتصاد وذلك بالاعتماد ـ بعد الله ـ على القوة البشرية لأبناء الوطن وبناته، واستثمار الموارد الوطنية كافة، والعمل وفق مسارات وبرامج واضحة ومشرقة وطموحة لتحقيق رؤية 2030 التي تقود المملكة إلى مرحلة عصرية جديدة تحاكي المستقبل المقبل.
وختم تصريحه، سائلاً المولى ـ تبارك وتعالى ـ أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، بنصره وتوفيقه، وأن يديم على المملكة أمنها وازدهارها إنه سميع الدعاء.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
06:00 PM
قال: نعيش عهداً ميموناً نهجه البناء والتطوير التنموي والاقتصادي
هنأ محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين.
وقال إن أبناء الوطن وبناته صغارًا وكبارًا ينتهزون هذه المناسبة الغالية لتجديد البيعة والعهد لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله- على المحبة والولاء، والسمع والطاعة، ومواصلة مسيرة البناء، والمشاركة الفاعلة في التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي تنعم بها بلادنا بفضل الله وتوفيقه.
وأضاف أن وطننا يشهد بحمد الله منجزات عديدة في كثير من المجالات والأصعدة، وهي تدعو للتفاؤل والاحتفاء والفخر.
وقال إن ذكرى البيعة تجعلنا نتوقف طويلا أمام المنجزات ذات الأثر الكبير والعمق الممتد؛ حيث اللحمة والمحبة والتماسك بين القيادة والشعب، والأمن الوارف والمكانة الدولية والاستقرار السياسي.
وأوضح أن هذا العهد الميمون، تواصل فيه نهج البناء والتطوير التنموي والاقتصادي الذي شهدته المملكة منذ تأسيسها، كما تجدد فيه بتوفيق الله، الحراك التطويري لمؤسسات الوطن ومسارات التنمية وتطوير الاقتصاد وذلك بالاعتماد ـ بعد الله ـ على القوة البشرية لأبناء الوطن وبناته، واستثمار الموارد الوطنية كافة، والعمل وفق مسارات وبرامج واضحة ومشرقة وطموحة لتحقيق رؤية 2030 التي تقود المملكة إلى مرحلة عصرية جديدة تحاكي المستقبل المقبل.
وختم تصريحه، سائلاً المولى ـ تبارك وتعالى ـ أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، بنصره وتوفيقه، وأن يديم على المملكة أمنها وازدهارها إنه سميع الدعاء.
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المصدر : الخليج 365
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