بالصور هذه قائمة "سي 20" الأكبر سياحيًّا على مستوى العالم .. هل تعرفها؟

محمد بن مسعود - الدمام - معايير الإنفاق هي الأساس في الترتيب

تكشف شركة ماستر كارد المالية التى تعد أكبر شركة مالية في العالم، عن أبرز وأفضل المدن السياحية التي تم فيها إجراء معاملات مالية عبر البطاقات الفيزا، وسنويًّا تصدر ماستر كارد مؤشرها السنوي للمدن الأكثر زيارة في 2018، وقد شمل الترتيب 162 مدينة حول العالم.

وهذه أفضل المدن العشرين والمعروفة عالميًّا "سي 20"، وهي الأكثر زيارة في عام 2018 وفقًا لماستر كارد، وتحسب الشركة كل زائر من الخارج فقط وليس محليًّا وتصنفه بالزائر الدولي. وجاءت المدن كالتالي:

1- بانكوك: عاصمة تايلاند، زارها ما يلامس 22 مليون شخص من الخارج.

2- لندن: عاصمة إنجلترا، زارها ما يلامس 21.50 مليون شخص من الخارج.

3- باريس: عاصمة فرنسا، زارها ما يلامس 18 مليون شخص من الخارج.

4- دبي: في الإمارات، زارها 16.66 مليون شخص من الخارج.

5- سنغافورة: زارها 14.47 مليون شخص من الخارج.

6- نيويورك: في الولايات المتحدة، زارها 13.67 مليون شخص من الخارج.

7- كوالالمبور: عاصمة ماليزيا، زارها 12.53 مليون شخص من الخارج.

8- استنبول: في تركيا، زارها 12.80 مليون شخص من الخارج.

9- طوكيو: عاصمة اليابان، زارها 12.12 مليون شخص من الخارج.

10- أنطاليا: في تركيا، زارها 11.27 مليون شخص من الخارج.

11- سيئول: عاصمة كوريا الجنوبية، زارها 10.13 مليون شخص.

12- فوكيت: في تايلاند، زارها 10.08 مليون شخص من الخارج.

14- باتايا: في تايلاند، زارها 9.56 مليون شخص من الخارج.

15- بالما دي ميوركا: في إسبانيا، زارها 9.30 مليون شخص.

16- ميلانو: في إيطاليا، زارها 9.19 مليون شخص.

17- هونج كونج: زارها 9.11 مليون شخص.

18- برشلونة: في إسبانيا، زراها 9.06 مليون شخص.

19- أوساكا: في اليابان زارها 8,68 مليون شخص.

20- جزيرة بالي: في إندونيسيا، زارها 8 .43 مليون شخص.

وضمت ماستر كارد مدينة مكة المكرمة إلى تلك القائمة في المركز 13؛ وفقًا لاستخدام بطاقات الماستر كارد والفيزا كارد في التحويل والإنفاق المالي، بعيدًا عن أن مدينة مكة المكرمة هي مكان مقدس لدى المسلمين، ولها معايير خاصة في الزيارة والتدفقات من كل دول العالم.