"الديوان الملكي": وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود

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أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وأنه سيصلى عليها غداً الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي فيما يلي نصه:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- غداً الاثنين الموافق 3/ 4/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
"الديوان الملكي": وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعودوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-09
أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وأنه سيصلى عليها غداً الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي فيما يلي نصه:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- غداً الاثنين الموافق 3/ 4/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
05:50 PM
يصلى عليها بعد عصر غد في جامع الإمام تركي بالرياض
أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وأنه سيصلى عليها غداً الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي فيما يلي نصه:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- غداً الاثنين الموافق 3/ 4/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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المصدر : الخليج 365
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