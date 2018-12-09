"الديوان الملكي": وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود

محمد بن مسعود - الدمام - يصلى عليها بعد عصر غد في جامع الإمام تركي بالرياض

أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وأنه سيصلى عليها غداً الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي فيما يلي نصه:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- غداً الاثنين الموافق 3/ 4/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.