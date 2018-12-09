استجابة لـ"الخليج 365".. الأرصاد" تباشر موقع النفايات الطبية برفحاء

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها ستلزم الجهة المتسبّبة بمعالجة الموقع وإعادة تأهيله

تجاوباً مع ما شرته "الخليج 365" عن رصدها نفايات طبية ملقاة في منطقة برية جنوب رفحاء، باشرت صباح اليوم، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية الموقع واتخذ إجراءاتها الرسمية.

وتفصيلاً: بعد نشر "الخليج 365" خبراً عن وجود نفايات طبية منتهية الصلاحية ملقاة في منطقة برية في رفحاء دون إتلافها بالشكل الصحيح، ويشكل بقاؤها ضرراً على البيئة والصحة العامة.

وقد باشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكان الواقعة برفقة "الخليج 365"، وتبين أنها نفايات طبية منتهية الصلاحية، ويجري حاليّاً البحث عن الجهة المتسببة في رميها لإكمال الإجراءات النظامية حسب النظام العام للبيئة.

وأكدت الهيئة أنها سوف تلزم الجهة المتسبّبة في هذه المخالفة بمعالجة الموقع وإعادة تأهيله بعد فرض العقوبات المنصوص عليها نظاماً.