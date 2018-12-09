الهيئة الملكية لمحافظة العلا تنظم البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل

محمد بن مسعود - الدمام - على كأس خادم الحرمين الشريفين.. تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، موعد انطلاق البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، التي تُقام تحت شعار "ملتقى الفرسان" في 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1440هـ، الموافق 2 فبراير 2019م، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وتقام البطولة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة العلا، الجوهرة الأثرية الثمينة في شمال غرب المملكة، كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وتحمل البطولة، التي ستنطلق لمسافة 120 كم في محافظة العلا، تصنيف نجمتين بالمطابقة مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية.

كما تعد البطولة واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث رصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، جوائز عينية ومالية تصل قيمتها إلى 8 ملايين ريال سعودي للفائزين في البطولة.

وحول إطلاق "ملتقى الفرسان"، صرّح الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلًا: "تأتي البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين؛ تأكيدًا على حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله وأيده، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، على استكمال مسيرة التنمية الشاملة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، لتمكين السياحة في محافظة العلا وإبراز مكانتها التاريخية كوجهة للثقافة والتراث، وأهميتها كمركز لتربية الخيول العربية الأصيلة".

وأضاف: "تسلّط مثل هذه الفعاليات الضوء على الإمكانات الهائلة الكامنة في محافظة العلا، التي تعتبر عروس الجبال والحضارات القديمة على مرّ العصور، وأحد أهم المواقع الأثرية المعترف بها عالميًّا والمسجلة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي".

وفي السياق ذاته، قال الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية ورئيس اللجنة الإشرافية للبطولة: "نحن فخورون بالإعلان اليوم عن موعد انطلاق البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين في محافظة العلا؛ حيث ستتوافر الفرصة أمام الزوار للتعرف على السحر الذي تتمتع به الطبيعة الخلابة في المحافظة والتقاليد الغنية لتربية للخيول العربية الأصيلة. كذلك فإن هذه البطولة تفتح المجال أمام السياح وعشاق الخيول لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفريدة والملهمة".

وأضاف: "يتمحور دورنا في اللجنة الإشرافية حول تقديم التوجيهات الاستراتيجية واتخاذ القرارات، واعتماد المبادئ العامة لإقامة البطولة، وتقديم الدعم اللازم لضمان خروج البطولة بالمستوى المُشرِّف الذي يمثل المملكة بالشكل الصحيح ويبرز دورها المهم في استضافة مثل هذه المحافل العالمية".

وستجمع البطولة العديد من أبرز الخيول المحلية والدولية التي تتوافر فيها شروط المشاركة وفقًا لتوجيهات الاتحاد السعودي للفروسية. كما سيقوم الاتحاد بتوجيه الدعوات للمشاركين من دول أخرى. ويمكن للراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للفروسية.