محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهيد الواجب "الشهري" بثربان

محمد بن مسعود - الدمام - استُشهد أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بنجران

نقل محافظ محافظة المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض بحضور رئيس مركز ثربان يحيى بن خلبان، وعدد من القيادات الأمنية ومديري الجهات الحكومية، اليوم الأحد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، ونائبه الأمير تركي بن طلال -حفظهم الله- لذوي الشهيد الجندي محمد عوض علي موسى الشهري -رحمه الله- أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بنجران.

وقال "آل حموض" أثناء تأدية واجب العزاء: إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، حيث استُشهد في ميدان الشرف مدافعاً عن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لترابه ضد أي معتد غاشم.