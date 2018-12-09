"أسرة السبر" تعبر عن تضامنها مع جنودنا البواسل ورجال الأمن

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقائها الدوري .. بجدارية توقيع

عبرت أسرة السبر في الرياض والشرقية وحوطة بني تميم، خلال لقائها الدوري، عن تضمانها مع الجنود البواسل في الحدود والثغور، ورجال الأمن، عبر جدارية توقيع.

وعبرت أسرة السبر في الجدارية عن صادق ولائهم لوطنهم وولاة أمرهم ودعمهم ودعواتهم للجنود البواسل، مثمنين بطولاتهم وتفانيهم في صد العدوان وتأمين الحدود وحفظ الأمن.

كما دشنت حسابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "سناب شات" والذي ينقل أخبار الأسرة ومنجزات أبنائها في خدمة الدين والوطن.

وقال رئيس مجلس إدارة أسرة السبر، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، إن الوطن يستحق منا الكثير من البذل والعطاء من خلال الترابط والتواصل، بما يحقق الاطمئنان النفسي، ويقوي النسيج المجتمعي، وهو أحد مكونات الأمن الشامل.

وأكد "السبر" أهمية الاستخدام الرشيد الأمثل لوسائل الإعلام الجديد، والتواصل بما يحقق المرجو منها، مذكراً الآباء بدورهم حيال احتواء هذه الوسائل وحسن التعامل معها.

وشدد "السبر" على أن الدين والوطن خط أحمر؛ وشباب الوطن ومكوناته الأسرية والاجتماعية كلهم يقومون بواجبهم إزاء دينهم، كل بحسب موقعه واستطاعته.