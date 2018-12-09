"تعليم الطائف" يتابع حالة طالبة تعرضت للدهس أمام مدرستها

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي يشتكون من المجمع الوحيد وتكدس الطالبات

وجّه مدير "تعليم الطائف" مساعدة الشؤون التعليمية بالمحافظة بالوقوف على حالة طالبة تعرضت، اليوم، لدهس أمام مدرستها بحي الوسام بمحافظة الطائف، وسط تمنياته بالشفاء العاجل للطالبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم الطائف" عواض الخديدي أن المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي تابع حالة الطالبة التي تعرضت لحادث دهس أمام مدرستها، صباح اليوم، بحي الوسام، وتخضع للعناية الطبية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، ووجّه المساعدة للشؤون التعليمية بالوقوف على حالتها الصحية بمستشفى الملك عبدالعزيز، حيث وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي على حالة الطالبة، متمنيةً الشفاء العاجل للطالبة.

وكانت قد شهدت محافظة الطائف، اليوم، حادثة دهس لطالبة بأحد المجمعات التعليمية بحي الوسام؛ وذلك أثناء ذهابها إلى المدرسة، وسط شكوى أهالي الحي من تكدس الطالبات بالمجمع الوحيد في الحي، ووجود المدرسة على شارع رئيسي لا توجد الجهات المعنية فيه، وعدم توفر نقل لكل الطالبات بالمجمع.

وذكر أحد الأهالي أن الطالبة التي تعرضت للدهس بالمجمع التعليمي الوحيد بحي الوسام، أصيبت جراء قطع الشارع المؤدي لمدرستها، بعد قدومها مشياً إلى المدرسة؛ مبيناً أن الجهات المعنية باشرت الموقع.

وأضاف أن المجمع التعليمي بالوسام هو الوحيد الذي يخدم المنطقة ويشهد كثافة للطالبات، وبه المراحل جميعاً؛ فالطالبات يأتين إليه من حي الوسام1 والوسام2 والوسام3، ويشكوا الآباء من عدم وجود وسائل نقل للكثير منهم، إضافة لعدم وجود الجهات المعنية أوقات الدوام والانصراف لضبط حركة السير وضبط المتهورين".