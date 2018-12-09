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انت الان تتابع محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الشهراني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزبز بن مشيط بحضور مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبوملحة، ورئيس مركز الحفائر مشني بن محماس الضويحي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتعازي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إلى أسرة شهيد الوطن الجندي أول ظافر بن عبدالله الشهراني وذلك بمركز الحفائر.
وقال "ابن مشيط": أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيداً مدافعاً عن الدين والوطن، نحن جميعاً فداء لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والعدو مدحور، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء، وكل من تسوّل له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم.
من جانبهم، أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة، وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: الحمد لله ابننا مات من أجل الوطن شهيداً، ونحن جميعاً فداء لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي.
محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الشهراني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزبز بن مشيط بحضور مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبوملحة، ورئيس مركز الحفائر مشني بن محماس الضويحي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتعازي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إلى أسرة شهيد الوطن الجندي أول ظافر بن عبدالله الشهراني وذلك بمركز الحفائر.
وقال "ابن مشيط": أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيداً مدافعاً عن الدين والوطن، نحن جميعاً فداء لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والعدو مدحور، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء، وكل من تسوّل له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم.
من جانبهم، أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة، وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: الحمد لله ابننا مات من أجل الوطن شهيداً، ونحن جميعاً فداء لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
05:00 PM
أقاربه ثمّنوا مواقف الدولة وما توليه من عناية بأسر الشهداء
نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزبز بن مشيط بحضور مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبوملحة، ورئيس مركز الحفائر مشني بن محماس الضويحي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتعازي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إلى أسرة شهيد الوطن الجندي أول ظافر بن عبدالله الشهراني وذلك بمركز الحفائر.
وقال "ابن مشيط": أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيداً مدافعاً عن الدين والوطن، نحن جميعاً فداء لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والعدو مدحور، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء، وكل من تسوّل له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم.
من جانبهم، أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة، وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: الحمد لله ابننا مات من أجل الوطن شهيداً، ونحن جميعاً فداء لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي.
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المصدر : الخليج 365
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