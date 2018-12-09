محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الشهراني"

محمد بن مسعود - الدمام - أقاربه ثمّنوا مواقف الدولة وما توليه من عناية بأسر الشهداء

نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزبز بن مشيط بحضور مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبوملحة، ورئيس مركز الحفائر مشني بن محماس الضويحي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتعازي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إلى أسرة شهيد الوطن الجندي أول ظافر بن عبدالله الشهراني وذلك بمركز الحفائر.

وقال "ابن مشيط": أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيداً مدافعاً عن الدين والوطن، نحن جميعاً فداء لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والعدو مدحور، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء، وكل من تسوّل له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم.

من جانبهم، أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة، وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: الحمد لله ابننا مات من أجل الوطن شهيداً، ونحن جميعاً فداء لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي.