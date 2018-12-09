السعودية اليوم / العبودي تفتتح ورشة التوثيق الإعلامي بتعليم البكيرية



البكيرية 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

افتتحت مساعدة مدير تعليم البكيرية للشؤون التعليمية "بنات" منيرة بنت عبدالله العبودي اليوم, ورشة العمل التدريبية لمنسقات التوثيق الإعلامي لأنشطة المدارس، التي ينظمها قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة بمركز التدريب التربوي "بنات".

وتحدث رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة محمد بن ابراهيم المسلم, عن دور الإعلام من خلاله أهمية التوثيق الإعلامي بالأسلوب العلمي البسيط والمفيد، وتقديمه للمتلقي بهدف أشعاره بالأنشطة المدرسية المنفذة خلال العام الدراسي.

من جانبه, أوضح مدير شؤون المناطق والمحافظات في إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم مدير الملف الإعلامي يحيى زيلع أن التوثيق في الملف الإعلامي بالوزارة هو أحد الخطط التي رسمتها الوزارة لتوثيق أعمال المدارس والرجوع لها في أي وقت, بالإضافة إلى اكتشاف وتنمية قدرات المواهب الإعلامية، ووضع آليات موحدة لجمع المعلومات المهمة بأنشطة المدارس.

وتضمنت الورشة عدة محاور تتمثل في طريقة التوثيق الإعلامي للأنشطة.

// انتهى //

17:03ت م

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البكيرية 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسافتتحت مساعدة مدير تعليم البكيرية للشؤون التعليمية "بنات" منيرة بنت عبدالله العبودي اليوم, ورشة العمل التدريبية لمنسقات التوثيق الإعلامي لأنشطة المدارس، التي ينظمها قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة بمركز التدريب التربوي "بنات".وتحدث رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة محمد بن ابراهيم المسلم, عن دور الإعلام من خلاله أهمية التوثيق الإعلامي بالأسلوب العلمي البسيط والمفيد، وتقديمه للمتلقي بهدف أشعاره بالأنشطة المدرسية المنفذة خلال العام الدراسي.من جانبه, أوضح مدير شؤون المناطق والمحافظات في إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم مدير الملف الإعلامي يحيى زيلع أن التوثيق في الملف الإعلامي بالوزارة هو أحد الخطط التي رسمتها الوزارة لتوثيق أعمال المدارس والرجوع لها في أي وقت, بالإضافة إلى اكتشاف وتنمية قدرات المواهب الإعلامية، ووضع آليات موحدة لجمع المعلومات المهمة بأنشطة المدارس.وتضمنت الورشة عدة محاور تتمثل في طريقة التوثيق الإعلامي للأنشطة.// انتهى //17:03ت م0250

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