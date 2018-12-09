السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يستعرض مشروع برنامج قياس أداء القطاعات الحكومية في المنطقة " تميّز"

جدة 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واس
استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, نتائج الدارسة التي أعدّها فريق العمل المُشكل من جامعات أم القرى، والملك عبدالعزيز ، وجامعة جدة ، والطائف ، وفرع معهد الإدارة بالمنطقة ، والخاصة بمشروع برنامج قياس أداء القطاعات الحكومية في المنطقة "تميّز".
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير عبدالله بن بندر ، الاجتماع بمقر الإمارة في جدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وأعضاء فريق العمل ، حيث اطلع سموه على الخطوات التي نفذّها الفريق والمؤشرات التي أعدها لقياس أداء الجهات الحكومية في المنطقة, بهدف تحسين خدماتها ، وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين ، إضافة لدعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تُسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.
وناقش الاجتماع، المقترحات الخاصة باللجان الإشرافية ، والتنفيذية للبرنامج ، وكذلك الفرق التابعة له ، واتُخذت حيال ذلك التوصيات اللازمة.
// انتهى //
16:45ت م
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