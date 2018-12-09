السعودية | ترقية القرني للمرتبة التاسعة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترقية القرني للمرتبة التاسعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:27 مساءً, 9 ديسمبر 2018 م المناطق - تبوك - علي العميري صدر القرار بترقية الأستاذ علي بن محمد عبدالله القرني إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة العدل بمنطقة تبوك .

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ويعد القرني من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة بفرع وزارة العدل بتبوك .

” الخليج 365 ” تبارك له وتتمنى له التوفيق.

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