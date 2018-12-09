شكرا لقرائتكم دهس طالبة أمام مدرستها في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصيبت طالبة بعد تعرضها لحادث دهس صباح اليوم الأحد أمام مدرستها بحي الوسام في الطائف.

وتابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي صحة الطالبة، ووجه المساعدة للشؤون التعليمية بالوقوف على حالتها الصحية بالمستشفى.

وقالت إدارة التعليم في الطائف في تغريدة لها عبر تويتر إن مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي وقفت صباح اليوم على حالة الطالبة التي تعرضت لحادث مروري في مستشفى الملك عبدالعزيز واطمأنت على صحة الطالبة متمنية الشفاء العاجل لها، رافقتها في الزيارة مديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي.

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