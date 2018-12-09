شكرا لقرائتكم لقطات من الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية برئاسة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - نجح مجلس التعاون الخليجي في تجاوز الخلافات وانعقدت القمة الخليجية الـ39 في الرياض اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وشدد قادة دول التعاون على رفضهم التدخل الإيراني في شؤون المنطقة داعين إلى الحل السياسي للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية وعلى رأسها اليمن وسوريا.

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