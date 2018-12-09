شكرا لقرائتكم نائب أمير جازان يزور المصابين حمادي وحكمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة لكل من المصابين الجندي أول إبراهيم بن عبده إبراهيم حمادي ، والجندي أول خالد بن طه حسين حكمي من منسوبي القوات المسلحة ، بمنزليهما بمدينة جيزان ، إثر تعرضهما لإصابات أثناء قيامهما بواجبهما في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

واطمأن سموه على صحتهما، موجهاً بتقديم العناية الصحية اللازمة لهما ، وكل ما يحتاجانه من خدمات.

من جهتهما, أعرب المصابين “حمادي و حكمي” عن شكرهما وتقديرهما لسمو نائب أمير منطقة جازان على زيارته لهما ، ومشاعره الطيبة التي كان لها بالغ الأثر في نفسيهما، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

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