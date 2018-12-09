شكرا لقرائتكم صور.. مركز الملك سلمان يدشن برنامج الإسعافات الأولية لمعيلات الأسر بشبوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, البرنامج التطبيقي للإسعافات الأولية لمعيلات الأسر في مستشفى عزان العام بمديرية ميفعة شرق محافظة شبوة ، ضمن مشروع تحسين سبل العيش بالمحافظة.

وأوضح منسق المشروع عبدالله الشريمي أن أهمية مستشفى عزان تكمن في أنه يعد مستشفى محوريًا لعدد من المديريات وموقعة في الخط الدولي الذي يربط عدن بحضرموت وشبوة، مؤكدًا أن هذا التدخل يحدث لأول مرة في تأهيل 20 كادرًا صحيًا من النساء, حيث أن المستشفى بحاجة ماسة لذلك ، معربًا عن أمله في أن يتم تطوير المشروع لتأهيل عدد أكبر من القابلات والمسعفات في المنطقة، مقدمًا خالص شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه الأعمال الإنسانية التي لن ينساها أبناء المحافظة أبدًا.

ويأتي تدشين البرنامج, في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.

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